В подконтрольных Киеву поселках Донецкой области образуют военные администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании военных администраций в 14 подконтрольных Киеву населенных пунктах Донецкой области. Об этом говорится на сайте украинского лидера.

Указ вступил в силу со дня опубликования.

Речь идет о Великоновоселковской, Бахмутской, Звановской, Комарской, Краматорской, Кураховской, Лиманской, Николаевской, Святогорской, Северской, Соледарской, Часовоярской, Черкасской и Шаховской администрациях.

Ранее в понедельник глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о создании правительства региона. Посты в новом правительстве будут занимать не только уроженцы области, но и профессиональные управленцы из России.

29 июня сообщалось, что деятельность правоохранительных органов на территории Херсонской области будет осуществляться в соответствии с российскими законами.

С 1 мая регион ввел в обращение рубли. На время переходного периода, который составит около четырех месяцев, здесь будут в обращении и рубль, и гривна, после чего расчеты будут осуществляться уже полностью в рублях.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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