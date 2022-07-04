Водитель погиб после столкновения авто с деревом в Тамбовской области

Один человек погиб в результате ДТП, произошедшего в Тамбовской области. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел 1 июля в селе Паревка Инжавинского района на улице Центральной. Водитель Hyundai не справился с управлением, машина вылетела в кювет и врезалась в дерево в лесополосе. В результате 34-летний мужчина погиб. Он скончался на месте.

3 июля в Оренбургской области водитель автомобиля Hyundai IX35 допустил столкновение с машиной «Лада Ларгус», после чего один из автомобилей задел грузовик Scania. Семь человек погибли на месте происшествия. Еще трое доставлены в больницу. Один из пациентов скончался, несмотря на оказанную помощь.