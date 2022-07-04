Пожар в жилом доме произошел в Мурманской области

Пожар в двухэтажном жилом доме произошел в населенном пункте Мокрая Кица в Мурманской области в понедельник, 4 июля. Об этом сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на экстренные службы.

В доме загорелась кровля, уточняется в материале. Площадь пожара составила 10 кв. м. В результате инцидента никто не пострадал.

В ликвидации были задействованы восемь спасателей и три единицы техники. Спасатели вскрыли конструкции с помощью бензопилы.

Причины возгорания устанавливаются.

В середине июня в частном доме под Красноярском при взрыве бытового газа пострадали четыре человека. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. После консультации пострадавших направили на лечение в Красноярск.