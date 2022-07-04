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Эксперт спрогнозировал серьезные нагрузки на сайт IКЕА в связи с распродажей

Эксперт Половников: сайт IKEA может испытать большие нагрузки в связи с распродажей в России
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Igor Golovniov
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Сайт компании IKEA может не справиться с большими нагрузками в связи распродажей товаров со складов в России. Об этом заявил в понедельник, 4 июля, руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

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«Сайты не выдерживают нагрузки при единовременном наплыве большого количества посетителей. Разумеется, сайт IKEA, компании, которая собирается уходить с рынка, не собирается тратить на свою IT-инфраструктуру какие-то деньги. Сайт «ляжет», и в этом нет ничего удивительного», — сказал Половников в комментарии «РИА Новости».

По его мнению, сайт будет испытывать серьезные нагрузки в течение суток.

Распродажа со складов ИКЕА начнется 5 июля. Товары можно будет приобрести только онлайн, на официальном сайте компании ikea.ru. В приложении сети они не будут доступны, как и офлайн, в гипермаркетах. Расплатиться за покупку можно будет виртуальными картами. Подарочные карты магазина использовать не получится, но деньги за них в компании пообещали вернуть в случае обращения в «ИКЕА Сервис».

Как долго продолжится распродажа, зависит от того, за какой период будут реализованы товары. IKEA называет ориентировочные сроки — несколько недель.

О решении компании полностью уйти из России сообщалось 15 июня. По данным «Известий», информацию об уходе из страны сотрудникам сообщили в этот день во время общего собрания. IKEA пообещала выплатить сокращенным сотрудникам компенсацию в размере семимесячной зарплаты. Тогда же сеть уведомила о продаже своих четырех фабрик в России.

В начале марта компания приостановила работу своих магазинов в РФ. В качестве причины указывались нарушение цепочки поставок и сложные условия торговли из-за санкций, введенных Западом на фоне спецоперации по защите Донбасса.

Новым владельцем IKEA может стать сооснователь российского производителя мебели Mr.Doors Максим Валецкий.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России в связи с санкциями, введенными западными странами в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе.

С конца февраля продажи в России приостановили бренды одежды и обуви Karl Lagerfeld, Burberry, COS, Nike, мировая сеть магазинов одежды и обуви Hennes & Mauritz (H&M) Group, американская компания Apple, британский интернет-магазин ASOS, служба международной доставки DHL и другие.

Также об уходе из России объявили некоторые сети магазинов товаров для дома, производители продуктов питания и бытовой химии, энергетические компании и производители автомобилей. Однако вскоре некоторые бренды объявили о возвращении на российский рынок.

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