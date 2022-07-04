В Рязанской области проверят обстоятельства смерти ребенка на пруду
Михайловский межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Рязанской области проведет проверку по факту гибели двухлетнего ребенка на пруду. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает 62INFO.ru.
Инцидент произошел 1 июля в деревне Некрасово Захаровского района.
По информации правоохранителей, мать мальчика ненадолго оставила его около дома. За время ее отсутствия он дошел до пруда и упал в воду. Ребенка госпитализировали, однако спасти его не удалось.
Ранее в этот день сообщалось, что в Хабаровске прокуратура проводит проверку по факту гибели подростков 13 и 15 лет во время купания в карьере.