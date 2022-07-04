Рязанцев предостерегли от купания в фонтанах

Региональный Роспотребнадзор предупредил рязанцев об опасности купания в фонтане. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает РИА «7 новостей».

По словам экспертов, фонтаны — это элемент благоустройства, они не предназначены для купания. Вода в них не очищается, это значит, что в ней активно размножаются микроорганизмы. Следовательно, риск подхватить кишечную или респираторную инфекцию в такой воде велик.

Как отмечает портал «Рязань» в социальной сети «ВКонтакте», в фонтанах купаются бездомные собаки, которые также могут распространять инфекции.

Кроме того, есть опасность травмироваться при таком купании.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке прокуратура начала проверку после получения травм девятилетней девочкой в «сухом» фонтане на центральной площади города. Инцидент произошел 2 июля.