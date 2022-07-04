В барнаульском зоопарке погиб косуленок

Косуленок погиб из-за чрезмерного кормления посетителями в зоопарке Барнаула. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает altapress.ru.

В материале отмечается, что по той же причине заболели животные на мини-ферме.

Как рассказала одна из сотрудниц зоопарка, заболели кролики, морские свинки и козы.

«Морковь, яблоко, капуста — это допустимо в рационе животных, но в определенных количествах. Поэтому мы просим — не кормите наших животных», — призвала она.

Ранее, 9 июня, сообщалось, что в Московском зоопарке медоедов вывели в уличный вольер в связи с установившейся теплой погодой. Для животных было подготовлено всё необходимое, в том числе места для укрытий.