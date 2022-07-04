Троих спасли во время пожара в жилом доме в Самаре

Пожар произошел в жилом доме в Самаре. Были спасены три человека. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает НИА «Самара» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне, 3 июля, в 8:58 в доме № 85 на улице Свободы в Советском районе города. Причиной пожара стало замыкание проводки. После замыкания на площади 0,5 м загорелся потолок.

На место выехали девять человек, были задействованы две пожарные автоцистерны и одна автолесница. В 9:08 пожар был ликвидирован.

В середине июня в частном доме под Красноярском при взрыве бытового газа пострадали четыре человека. Состояние двоих из них оценивалось как тяжелое. После консультации пострадавших направили на лечение в Красноярск.