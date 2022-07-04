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Жителя Астраханской области заподозрили в убийстве знакомого

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Жителя Астраханской области подозревают в убийстве знакомого, возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает «Астрахань-24» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По информации правоохранителей, 2 июля 64-летний подозреваемый приехал в село Полдневое Камызякского района к своему племяннику. По дороге он решил зайти к 32-летнему знакомому, который проживал по соседству. Он сделал знакомому замечание и ушел.

Через некоторое время знакомый нашел мужчину, напал на его племянника. Во время конфликта он ударил знакомого ножом, тот скончался на месте от полученных травм.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемого задержали.

Ранее, 3 июля, стало известно, что подозреваемого в убийстве бизнесмена Оганеса Камаряна задержали в Москве. По данным «Известий», им оказался мужчина 1998 года рождения. Задержание произошло по факту преступления, произошедшего 2 июня на Комсомольском проспекте.

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