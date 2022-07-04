Охотники отпугнут пришедшего на кладбище в Коми медведя

Охотники отпугнут медведя, который забрел на Чоковское кладбище в Сыктывкаре. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на региональное минприроды.

Животное попробуют отогнать в лес.

Ранее видеозапись с хищником на кладбище появилась в Сети.

В материале отмечается, что при появлении хищника необходимо звонить в полицию.

21 июня в Приморском крае произошел очередной инцидент с амурским тигром. На этот раз хищник вышел к трактористу, который работал на поле недалеко от села Ивановка в Михайловском районе. Тигр обнюхал территорию и медленно покинул поле.