Три человека пострадали в ДТП в Тверской области
Один взрослый и двое детей пострадали в результате ДТП в Сандовском округе Тверской области. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщают «Тверские ведомости» со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел 1 июля днем на 23-м километре дороги Сандово – Тюхтово. 64-летний водитель «Газели», выезжая с прилегающей территории, не пропустил ВАЗ-2121, произошло столкновение.
В результате аварии пострадали три человека: 14-летний пассажир ГАЗели, водитель и 4-летний пассажир «ВАЗа». Все они были госпитализированы.
3 июля в Оренбургской области водитель автомобиля Hyundai IX35 допустил столкновение с машиной «Лада Ларгус», после чего один из автомобилей задел грузовик Scania. Семь человек погибли на месте происшествия. Еще трое доставлены в больницу. Один из пациентов скончался, несмотря на оказанную помощь.