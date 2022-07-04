В Калуге назвали необычные имена появившихся на свет детей

В Калуге за неделю родились Сократ, Дарина, Милена, Лукас и Марьяна. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на городское управление ЗАГС.

Всего же с 27 июля по 2 июля в городе появились на свет 76 детей — 38 мальчиков и 38 девочек. В одном случае родилась двойня.

Ранее в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) «Известиям» сообщили, что количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза. Так, если в 2011 году было заключено 40,2 тыс. брачных договоров, то в 2021 году — уже 148,3 тыс.