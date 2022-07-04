Реклама
Прямой эфир

В Калуге назвали необычные имена появившихся на свет детей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калуге за неделю родились Сократ, Дарина, Милена, Лукас и Марьяна. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает газета «Весть» со ссылкой на городское управление ЗАГС.

Всего же с 27 июля по 2 июля в городе появились на свет 76 детей — 38 мальчиков и 38 девочек. В одном случае родилась двойня.

Ранее в пресс-службе Федеральной нотариальной палаты (ФНП) «Известиям» сообщили, что количество заключаемых брачных договоров в России за 10 лет выросло более чем в три раза. Так, если в 2011 году было заключено 40,2 тыс. брачных договоров, то в 2021 году — уже 148,3 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022