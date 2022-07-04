Бывшего закупщика «Орелводоканала» заподозрили в получении взятки

В отношении бывшего начальника управления по закупкам и снабжению МУП ВКХ «Орелводоканал» возбудили уголовное дело о получении взятки. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета России.

По данным агентства, речь идет о Геннадии Гришине.

По версии следствия, Гришин с 2017-го по 2022-й получил от двух фирм из Санкт-Петербурга 888 тыс. рублей за поставку оборудования «Орелводоканалу».

Также было возбуждено еще одно уголовное дело, так как правоохранители полагают, что Гришин получил порядка 102 тыс. рублей от подмосковной фирмы за организацию долгосрочных финансовых отношений с предприятием.

Оба дела соединены в одно производство. Мужчина находится под арестом.