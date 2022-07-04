В Брянске запретили купаться на пляжах

Запрет на купание на всех семи пляжах был введен в Брянске. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает NASHBRYANSK.RU.

Как отмечается в сообщении, решение было принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора — в воде обнаружили превышение содержания вредных микроорганизмов, которые могут вызвать кишечные расстройства и стать источником опасных инфекций.

В частности, теперь горожане не могут купаться в озерах Мутное, Орлик-5, ГРЭС, ДСК, Керамзитное, а также в реке Десна у вокзала Брянск-2 и в Бежице.

На пляжах установили специальные предупреждающие таблички.

Ранее сообщалось, что этим летом на территории Красноярского края должны открыться 24 пляжа. В МЧС подчеркивают, что заход в воду в местах, где установлены запрещающие знаки, опасен для жизни. Также нарушителям грозит штраф.