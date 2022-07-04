В Орле на месяц ограничат движение пешеходов на Красном мосту
Движение пешеходов по крытому переходу Красного моста в Орле ограничат с 5 июля по 5 августа из-за реконструкции. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на мэрию города.
Проход будет закрыт с 10:0 до 12:00 каждый день.
«В настоящее время завершен монтаж шестой и последней металлоконструкции пешеходного моста и начат монтаж лестничного схода со стороны Железнодорожного района, комментируют в мэрии», — говорится в сообщении.
Ранее, 30 июля, сообщалось, что на федеральной трассе Пермь — Екатеринбург с 2 июля по 30 июля ограничат движения в районе 50-го км.