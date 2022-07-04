На улицы Петербурга за неделю вылили 50 тыс. куб. м воды
За минувшую неделю на улицы Санкт-Петербурга из-за жары вылили 50 куб. м воды. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на комитет по благоустройству города.
«В летнее время тротуары часто бывают запачканы мороженым, сладкими напитками, пиццей, шавермой и прочими продуктами жаркого уличного питания», — отмечается в сообщении.
Также службы использовали более 15 л специального шампуня и устранили дефекты дорожного покрытия на площади 20 тыс. кв. м.
28 июня сообщалось, что в Санкт-Петербурге усилят полив улиц в связи с установившейся жарой.