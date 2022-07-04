Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
Украинцам разрешили получать паспорта в Польше
Происшествия
13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности

Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна

Джонсон: нам нужно интенсивнее рассматривать альтернативные способы вывоза зерна из Украины
0
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте заявил, что должны быть проработаны альтернативные маршруты вывоза украинского зерна на случай, если маршрут через Черное море и Босфорский пролив окажется заблокированным.

Зерновой вариант: Россия готова пустить иностранные суда в порты Украины
Но Москва будет досматривать их вместе с Турцией, чтобы не допустить ввоза оружия

«Нам нужно все интенсивнее рассматривать альтернативные способы вывоза зерна с Украины, если мы не может воспользоваться морским путем, Босфорским проливом», — приводит слова британского премьер-министра издание The Sun.

Как заявил Джонсон, нужна рассмотреть возможность транспортировки зерна по Дунаю. Помимо этого британский премьер подчеркнул, что турецкая сторона прикладывает все усилия для урегулирования ситуации, однако добавил, что ситуация вокруг украинского зерна во многом «зависит от согласия россиян дать вывезти это зерно».

Ранее, 4 июля, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство не планирует нарушать конвенцию Монтрё о статусе проливов, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна.

Ранее, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы через Румынию, Польшу или Белоруссию.

Днем ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Москва заявила, что вывоз зерна с Украины невозможен, из-за того что акватории черноморских портов заминированы Киевом.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022