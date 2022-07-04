Лондон призвал искать альтернативные маршруты для вывоза украинского зерна

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в британском парламенте заявил, что должны быть проработаны альтернативные маршруты вывоза украинского зерна на случай, если маршрут через Черное море и Босфорский пролив окажется заблокированным.

«Нам нужно все интенсивнее рассматривать альтернативные способы вывоза зерна с Украины, если мы не может воспользоваться морским путем, Босфорским проливом», — приводит слова британского премьер-министра издание The Sun.

Как заявил Джонсон, нужна рассмотреть возможность транспортировки зерна по Дунаю. Помимо этого британский премьер подчеркнул, что турецкая сторона прикладывает все усилия для урегулирования ситуации, однако добавил, что ситуация вокруг украинского зерна во многом «зависит от согласия россиян дать вывезти это зерно».

Ранее, 4 июля, премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Соединенное Королевство не планирует нарушать конвенцию Монтрё о статусе проливов, чтобы обеспечить вывоз украинского зерна.

Ранее, 30 июня, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не препятствует вывозу украинского зерна. По его словам, украинские власти сами заминировали порты и не выпускают суда. Он подчеркнул, что существуют другие варианты вывоза пшеницы через Румынию, Польшу или Белоруссию.

Днем ранее, 29 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и генсек ООН Антониу Гутерриш обсудили вопросы продовольственной безопасности. Москва заявила, что вывоз зерна с Украины невозможен, из-за того что акватории черноморских портов заминированы Киевом.

Тема вывоза зерна активно обсуждается последние несколько недель на фоне ухудшения обстановки на продовольственных рынках мира. В результате минирования украинскими боевиками портов на территории государства оказался заблокирован вывоз пшеницы из страны по морю.