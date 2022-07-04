Пострадавшую от потопа набережную в Симферополе восстановят за две недели
Пострадавшая из-за потопа набережная Салгира в Симферополе будет восстановлена за две недели. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщает ИА «Крыминформ».
Как отметили в администрации со ссылкой на на директора МБУ «Город» Антона Гумена, сотрудники организации отремонтируют плитку, парапеты и проведут отсыпку дорожек.
«В частности, специалисты МБУ «Горсвет» уже выполнили ремонтные работы по восстановлению сетей наружного освещения», — говорится в сообщении.
Сильные дожди прошли в Симферополе 26 и 27 июня. Больше всего пострадали районы Симферополя и населенные пункты, расположенные к северу по течению Салгира.