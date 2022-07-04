СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни

Эйфелева башня в Париже находится в плохом состоянии и изъедена ржавчиной. Об этом 4 июля сообщал издание Astra herald со ссылкой на журнал Marianne.

К Олимпийским играм, которые пройдут в Париже в 2024 году, башню перекрасят, хотя эксперты настаивают на полной разборке сооружения и его ремонте. Перекраска только усугубляет коррозию, полагают специалисты.

«Если бы Гюстав Эйфель посетил это место, у него бы случился сердечный приступ», — сказал один неназванный менеджер башни.

В рамках подготовки к Олимпийским играм 2024 года башню перекрасят, стоимость работ составит €60 млн. Перекраска пройдет в 20-й раз.

Компания Sete, управляющая башней, которая на 99% принадлежит мэрии Парижа, не хочет закрывать объект на длительный период из-за потери доходов от туризма. Башня принимает около 6 млн посетителей в год, что делает ее четвертым по посещаемости культурным объектом во Франции после Диснейленда, Лувра и Версальского дворца.

В отчете экспертов за 2010 год говорилось, что компании стоит еще раз изучить состояние башни и разработать новую политику техобслуживания.

В 2014 году отчет показал, что на башне были трещины и ржавчина, а третий, сделанный в 2016 году, обнаружил 884 дефекта, в том числе 68, которые, как утверждается, представляют риск для «долговечности» конструкции.

Железная башня высотой 324 м и весом 7300 т была построена для Всемирной выставки 1889 года. Предполагалось, что ее демонтируют через 20 лет. Эйфель, чья компания спроектировала и построила памятник, говорил, что выявление и прекращение распространения ржавчины были самыми большими проблемами для долговечности конструкции, и предположил, что ее нужно будет красить каждые семь лет.

«Краска является важным компонентом для защиты металлической конструкции, и осторожность, с которой это делается, является единственной гарантией ее долговечности», — писал он в то время.

Как сообщалось в 2019 году, Эйфелеву башню могут перекрасить в первоначальный цвет, для этого минкультуры Франции изучит все цвета, в которые когда-либо она была окрашена. Известно, что для одной из главных достопримечательностей Парижа был разработан собственный цвет. С 1968 года ее каждые семь лет красят в «коричневый эйфелевый».