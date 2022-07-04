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Украинцам разрешили получать паспорта в Польше

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Фото: Global Look press/Karol Serewis
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Правительство Украины одобрило постановление, которое позволяет гражданам оформлять ID-карты (действуют как внутренний паспорт) и загранпаспорта в заграничных подразделениях Государственной миграционной службы. Первый пилотный проект уже начал действовать в польской столице, сообщила 4 июля пресс-служба правительства.

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Как уточнил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, в Варшаве с августа будет работать центр госпредприятия «Документ». В настоящее время у украинцев есть возможность подать в этой стране заявления-анкеты, обратившись к мобильным комплексам — специально оборудованным микроавтобусам.

«Первые документы можно будет получить уже в начале августа. Срок их изготовления сократится вдвое и составит до 20 дней», — приводит пресс-служба слова Енина.

Ранее, 4 июля, стало известно, что с 24 февраля сотрудники Пограничной стражи Польши оформили в пунктах пропуска в направлении с Украины в Польшу 4,529 млн человек, из которых свыше 2,5 млн уже покинули страну.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телеканала «Украина 24» 18 апреля заявил, что большинство потенциальных беженцев, стремящихся покинуть территорию Украины в связи с проведением РФ операции по защите Донбасса, не смогут выехать без загранпаспортов. При этом он уточнил, ограничения не затрагивают жителей регионов, в которых проходят активные боевые действия, и каждый случай выезда из страны рассматривается индивидуально.

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