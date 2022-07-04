Ход Карлсена

Ян Непомнящий блестяще провел турнир претендентов в Мадриде, выиграв его досрочно. Также россиянин переписал несколько рекордов. До этого турнир претендентов никто не выигрывал дважды (после смены формата на 14 туров), никто не набирал 9,5 очка (у Фабиано Каруана было 9 в Берлине-2018). Хотя состав участников был одним из сильнейших в истории.

Честно, я не ожидал такой уверенной победы Яна. Все-таки были опасения, что он не сможет восстановиться после тяжело поражения от Магнуса Карлсена в чемпионском матче-2021 в Дубае (7,5:3,5), который состоялся менее семи месяцев назад.

Так что Непомнящий приятно удивил. Он смог доказать, что в период подготовки к матчу за шахматную корону действительно стал сильнее во всех аспектах. В ОАЭ с ним в определенной степени произошел психологический срыв. Ян не заслуживал такого разгрома.

Он сделал правильные выводы из того поражения. Сумел восстановиться за короткий период времени и уверенно выступить в Мадриде. Теперь очень надеюсь, что его матч-реванш с Карлсеном состоится. Да, в конце прошлого года Магнус заявил, что ему интересно провести свою пятую защиту только с Алиреза Фируджа. Думаю, это было сказано в сердцах. Да и иранец, который на турнире претендентов представлял Францию, сыграл очень слабо. Занял одно из последних мест. Так что 19-летнему вундеркиду еще рановато играть чемпионский матч.

Уверен, что в матче-реванше соперничество Карлсена и Непомнящего будет более упорным. Их силы сопоставимы. Говорю это не как россиянин или персональный болельщик Яна. Все-таки до матча в Дубае именно Непомнящий имел преимущество над Карлсеном в партиях в классику, а большинство экспертов считали, что шансы на успех 50:50.

Уже после досрочной победы Непомнящего на турнире претендентов в Мадриде, возник вопрос о возможном изменении формата предстоящего чемпионского матча (он состоится ориентировочно в апреле 2023 года, — «Известия»). По информации «Спорт-Экспресса», Карлсен хочет провести матч в трехсетовом формате, по аналогии с большим теннисом. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по их итогам будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк — четыре партии в рапид. Если и после этого победитель не будет выявлен, то будут сыграны еще две блиц-партии.

Мое отношение к этой идее такое: идет цикл на звание чемпиона мира, он завершается чемпионским матчем и его правила утверждены. Мне не очень по душе, когда их меняют по ходу дела. Давайте завершим цикл, а потом будем думать об экспериментах.

И такие смелые эксперименты лучше начинать не с матча на первенство мира. Ведь важно проверить, понравятся ли новшества зрителям, специалистам, и что, пожалуй, наиболее важно — самим участникам.

Например, по интересной схеме разыгрывается турнир в Ставангере. Там за победу в классической партии начисляется 3 очка. В случае ничьей играется армагеддон, где победитель получает 1,5 очка, проигравший — 1 очко. За этим интересно наблюдать, это интересный формат, но стоит ли применять его в главных турнирах под эгидой ФИДЕ — большой вопрос.

ФИДЕ действительно может утвердить новый формат чемпионского матча на конгрессе, который пройдет 7 августа. Как высший орган он может принимать любые решения. Но, на мой взгляд, этот вопрос неправильно даже выносить на обсуждение. Менять правила по ходу игры — неверно.

Мне кажется, что нынешний формат — из 14 туров и тай-брейка в случаи ничьи — имеет право на жизнь. На этой дистанции полностью раскрывается борьба команд, борьба подготовок, идей. От добра добра не ищут. Последний матч было грустно смотреть из-за слабой игры Яна после обидного поражения в шестой партии. А вот когда в матче Карлсен – Каруана в Лондоне-2018 было сыграно 12 ничейных партий в классику — было очень интересно. А уж матч Карякина с Калсеном в Нью-Йорке-2016 и вовсе держал всех в напряжении.

Автор — ​заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России, гроссмейстер

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