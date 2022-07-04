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Российская соцсеть помогла нижегородцам записать коллабы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Нижнем Новгороде мобильную академию контента Yappy Truck за день посетили 10 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба российской соцсети Yappy.

3 июля на территории Нижегородской ярмарки желающие могли записать на борту Yappy Truck коллабы (совместные ролики) в соцсети, пообщаться со знаменитостями и послушать живую музыку.

За музыкальное сопровождение мероприятия отвечали, в частности, TSOY, Люся Чеботина и дуэт RASA. А художественным оформлением площадки занимался нижегородский стрит-арт-художник Main.

Весь день на территории академии работали коллаб-бокс, площадка для стритбола и специальная фотозона для пользователей YAPPY, где можно было сделать фото и видео вместе с кумирами.

Нижний Новгород стал третьей остановкой Yappy Truck в путешествии по России. Ранее мобильная академия контента побывала в Санкт-Петербурге и Казани, завершится тур в Москве.

Yappy Truck — это 12-метровая машина, расписанная стрит-арт-художниками. Грузовик оснащен аудио- и видеооборудованием, с помощью которого посетители организованных соцсетью мероприятий могут снять коллаб вместе с друзьями и приглашенными знаменитостями. Для этого нужно установить мобильное приложение Yappy и зарегистрировать аккаунт.

Yappy — российская соцсеть для просмотра и создания контента в формате совместных роликов, которая была запущена в ноябре 2021 года. В течение семи месяцев более 1,5 тыс. блогеров участвовали в ее бета-тестировании и запуске. Алгоритмы приложения работают на повышение вовлеченности и охватов и позволяют быстро раскрутиться как новичкам, так и продвинутым пользователям, заверяют в компании. Сегодня месячная аудитория приложения достигла 4 млн человек, а количество загруженных роликов — свыше 1,5 млн.

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