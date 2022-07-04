Очевидцы сообщили о падении БПЛА на частный дом в Таганроге
Появилась информация, что 4 июля на жилой дом в Таганроге рухнул беспилотник. На видео видно горящее здание.
По имеющейся информации, БПЛА рухнул на частный дом на улице Новый переулок, 15.
Как сообщили в МЧС, в двухэтажном доме по данному адресу произошел пожар, горела кровля на 70 кв. м. К настоящему времени возгорание полностью потушено. В результате ЧП никто не пострадал.
«На месте работали четыре (единицы) техники, 24 человека личного состава», — заявили в ведомстве.
Детали происшествия на данный момент устанавливаются.