Очевидцы сообщили о падении беспилотника на дом в Таганроге

Очевидцы сообщили о падении беспилотника на дом в Таганроге

2022-07-04 20:14:58

2022-07-04 20:14:58

2022-07-04 20:14:58

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