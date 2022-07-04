Британия добавила семь новых пунктов в список антироссийских санкций

Власти Великобритании добавили семь новых позиций в список антироссийских санкций. Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 4 июля, на сайте британского правительства.

В частности, расширен список лиц и организаций, попадающих под санкции. Рестрикции введены против руководства и сотрудников медиагруппы «Ньюсфронт». В список также добавлены россияне, представители банков и бизнесмены, активы которых в настоящее время подлежат замораживанию.

О введении новых антироссийских санкций Великобритания объявила 23 июня. Они включают запрет на экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию, а также нефтепереработке. Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также расширены ограничения в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Как пояснила несколькими днями ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, Лондон будет вводить новые санкции против Москвы до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Киеву оружие.

Также в этот понедельник МИД Британии анонсировал новые санкции против Белоруссии. Они касаются экспорта нефтепродуктов и предметов роскоши и предусматривают введение запрета на импорт железа и стали из Белоруссии. Помимо этого, Минску запретят размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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