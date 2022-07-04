Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о необходимости капитального ремонта Эйфелевой башни
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
Украинцам разрешили получать паспорта в Польше
Происшествия
13-летнего мальчика госпитализировали после укуса змеи в Подмосковье
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
Финляндия и Швеция за один раунд завершили переговоры о вступлении в НАТО
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Общество
Иноагентов обязали указывать маркировку при ведении просветительской деятельности
Сюжет:

Британия добавила семь новых пунктов в список антироссийских санкций

0
Фото: Global Look Press/imagebroker/Moritz Wolf
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Великобритании добавили семь новых позиций в список антироссийских санкций. Это следует из документа, опубликованного в понедельник, 4 июля, на сайте британского правительства.

По мерам и возможности: будет ли ЕС вводить седьмой пакет санкций
И насколько вероятен диалог между Брюсселем и Москвой

В частности, расширен список лиц и организаций, попадающих под санкции. Рестрикции введены против руководства и сотрудников медиагруппы «Ньюсфронт». В список также добавлены россияне, представители банков и бизнесмены, активы которых в настоящее время подлежат замораживанию.

О введении новых антироссийских санкций Великобритания объявила 23 июня. Они включают запрет на экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию, а также нефтепереработке. Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также расширены ограничения в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Как пояснила несколькими днями ранее министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс, Лондон будет вводить новые санкции против Москвы до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Киеву оружие.

Также в этот понедельник МИД Британии анонсировал новые санкции против Белоруссии. Они касаются экспорта нефтепродуктов и предметов роскоши и предусматривают введение запрета на импорт железа и стали из Белоруссии. Помимо этого, Минску запретят размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022