Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле

В Госдуму внесли законопроект о защите прав семьи и детей

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту семьи и детей от необоснованного и избыточного вмешательства в семейные отношения. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Права лишенные: органы опеки стали реже изымать детей у родителей
Означает ли это, что в России стало меньше неблагополучных семей

Председатель комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас пояснил, что законопроект предполагает комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на его семью.

«Это временные меры защиты ребенка, позволяющие оперативно обеспечить безопасность ребенка, — передача ребенка под временную защиту его родственникам или иным лицам, указанным в редакции данного законопроекта, а также временное устройство ребенка в организацию», — сказал он.

Кроме того, законопроект предусматривает закрепление права родителей привлекать для воспитания ребенка родственников и иных лиц без обязательного документального оформления правомочий этих лиц.

Также отмечается, что в вопросе изъятия детей из семей впредь будет применяться принцип презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав. Помимо этого, в российского законодательство намерены включить право ребенка жить и воспитываться в родной семье.

«Данный принцип подразумевает право ребенка на сохранение своего семейного окружения и устройство на попечение родственников — преимущественное право родственников ребенка на его воспитание, а также возложение обязанности на органы полиции при наличии сведений о родственниках ребенка уведомлять их о ребенке, оставшемся без попечения родителей или нуждающемся во временной защите», — добавил Клишас.

Ранее, 17 июня, председатель комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что система органов опеки нуждается в реформировании, чтобы в результате семьи начали им доверять и сами смогли обращаться за помощью. По ее словам, некоторые сотрудники чрезмерно вмешиваются жизнь семей и забирают детей из-за плохого ремонта или низкого дохода. В то же время другая часть представителей органов опеки не реагируют на проблемы в семье, чтобы «не нарушать какие-то там показатели».

В июле 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось изымать детей из семьи по решению суда за 24 часа. Документ предполагал предполагает внесение в изменения в ст. 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнение Гражданского процессуального кодекса РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Однако некоторые эксперты и представители общественности не поддержали законопроект, и вскоре его отозвали по совместному решению авторов для дальнейшей проработки.

1 июня сообщалось, что в России стали реже лишать родительских прав. Согласно обзору благотворительного фонда «Нужна помощь», основанному на данных Минпросвещения, число детей, чьих мам и пап лишили родительских прав, уменьшилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021-м.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова считает, что основная задача государства — не лишить родителей прав, а помочь сохранить семью и решить ее проблемы. Она выразила мнение, что уменьшение случаев лишения родительских прав, свидетельствует о том, что ведется профилактическая работа с семьями, в том числе и органами опеки.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022