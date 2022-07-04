В Госдуму внесли законопроект о защите прав семьи и детей

В Госдуму внесли законопроект, направленный на защиту семьи и детей от необоснованного и избыточного вмешательства в семейные отношения. Об этом в понедельник, 4 июля, сообщила пресс-служба Совета Федерации Федерального собрания РФ.

Председатель комитета Совфеда России по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Клишас пояснил, что законопроект предполагает комплекс мер защиты детей, соразмерных тем угрозам, которые должны быть устранены, при сохранении права ребенка на его семью.

«Это временные меры защиты ребенка, позволяющие оперативно обеспечить безопасность ребенка, — передача ребенка под временную защиту его родственникам или иным лицам, указанным в редакции данного законопроекта, а также временное устройство ребенка в организацию», — сказал он.

Кроме того, законопроект предусматривает закрепление права родителей привлекать для воспитания ребенка родственников и иных лиц без обязательного документального оформления правомочий этих лиц.

Также отмечается, что в вопросе изъятия детей из семей впредь будет применяться принцип презумпции добросовестности осуществления родителями родительских прав. Помимо этого, в российского законодательство намерены включить право ребенка жить и воспитываться в родной семье.

«Данный принцип подразумевает право ребенка на сохранение своего семейного окружения и устройство на попечение родственников — преимущественное право родственников ребенка на его воспитание, а также возложение обязанности на органы полиции при наличии сведений о родственниках ребенка уведомлять их о ребенке, оставшемся без попечения родителей или нуждающемся во временной защите», — добавил Клишас.

Ранее, 17 июня, председатель комиссии Генерального совета партии «Единая Россия» по защите материнства, детства и поддержке семьи Анна Кузнецова заявила, что система органов опеки нуждается в реформировании, чтобы в результате семьи начали им доверять и сами смогли обращаться за помощью. По ее словам, некоторые сотрудники чрезмерно вмешиваются жизнь семей и забирают детей из-за плохого ремонта или низкого дохода. В то же время другая часть представителей органов опеки не реагируют на проблемы в семье, чтобы «не нарушать какие-то там показатели».

В июле 2020 года в Госдуму был внесен законопроект, которым предлагалось изымать детей из семьи по решению суда за 24 часа. Документ предполагал предполагает внесение в изменения в ст. 77 Семейного кодекса РФ, закон «О полиции», а также дополнение Гражданского процессуального кодекса РФ новой главой 381 «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью».

Однако некоторые эксперты и представители общественности не поддержали законопроект, и вскоре его отозвали по совместному решению авторов для дальнейшей проработки.

1 июня сообщалось, что в России стали реже лишать родительских прав. Согласно обзору благотворительного фонда «Нужна помощь», основанному на данных Минпросвещения, число детей, чьих мам и пап лишили родительских прав, уменьшилось с 51,5 тыс. человек в 2014 году до 43,7 тыс. в 2021-м.

Член комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Коробова считает, что основная задача государства — не лишить родителей прав, а помочь сохранить семью и решить ее проблемы. Она выразила мнение, что уменьшение случаев лишения родительских прав, свидетельствует о том, что ведется профилактическая работа с семьями, в том числе и органами опеки.