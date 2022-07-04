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Демонтаж мемориала советским воинам начался в Клайпеде в Литве

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В литовском городе Клайпеде начались работы по демонтажу мемориала советским воинам. Об этом 4 июля сообщил мэр Витаутас Грубляускас.

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«Я могу подтвердить, что действительно, насколько мне известно, работы по демонтажу начались. Я не могу ответить, как долго они продлятся. С утра начался демонтаж, но все идет по плану, по плану демонтаж и вывоз», — приводит его слова портал LRT (Литовское радио и телевидение).

По информации замдиректора администрации Клайпедского самоуправления Андрюса Добранскиса, работы по демонтажу обойдутся в €18 тыс.

«Планируется, что большая часть этого имущества, если его можно так назвать, отойдет Грутасскому парку», — рассказал Добранскис.

Решение о демонтаже приняла 22 июня городская дума.

Правительство Литвы 1 июня опубликовало разработанную департаментом культурного наследия страны инструкцию по «правильному» сносу советских памятников. Как следует из документа, рекомендации помогут провести процедуры демонтажа в рамках правового поля страны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 13 мая заявил, что действия литовских властей, в том числе по отношению к памятникам, не поддаются разумному объяснению.

Ранее, 11 мая, департамент полиции при МВД страны сообщил, что вандалы осквернили памятник советским воинам — участникам Великой Отечественной войны в городе Скуодас. До этого, 8 мая, также стало известно об актах вандализма в отношении памятников в городах Лаздияй и Шауляй.

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