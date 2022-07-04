Реклама
Прямой эфир
Мир
Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом
Мир
В Лондоне отвергли возможность нарушения конвенции Монтрё для вывоза украинского зерна
Общество
Акционеры «Аэрофлота» решили не выплачивать дивиденды за 2021 год
Авто
Китайские марки вышли на второе место по продажам в России
Мир
В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Мир
Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем
Общество
В зоопарке Калининграда заявили о возвращении моржа с Куршской косы домой
Мир
В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Мир
В Донецке сообщили о повреждении детсадов и лицея из-за обстрелов
Культура
Уникальный архив снимков со съемок фильма «Андрей Рублев» продадут на аукционе
Мир
Бойцы ВСУ назвали службу на восточном фронте адом на земле

Миронов предложил переименовать Калининград и область

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, регион стратегически важен для страны, а такие изменения обозначат его статус «западного форпоста».

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заключил Миронов.

После Второй мировой войны треть территории Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом перешла СССР. В 1946 году город был переименован в Калининград в честь скончавшегося председателя президиума Верховного совета СССР, видного большевика и советского деятеля Михаила Калинина.

18 июня 2022 года вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

1 июля СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022