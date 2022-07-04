Миронов предложил переименовать Калининград и область

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил переименовать Калининград во Владибалтийск, а Калининградскую область — в Балтийский край.

«Возможно, настал момент подумать о придании статуса края региону, имеющему для нашей страны стратегическое значение, а также о переименовании Калининграда в соответствии с современными реалиями и отечественными традициями. Например, Владибалтийск и, соответственно, Балтийский край», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам депутата, регион стратегически важен для страны, а такие изменения обозначат его статус «западного форпоста».

«Из этого названия сразу становится ясно, что речь идет о форпосте на крайнем западном рубеже нашей Родины, которая протянулась от Тихого океана до Балтики. Но, разумеется, решать этот вопрос должны жители региона», — заключил Миронов.

После Второй мировой войны треть территории Восточной Пруссии со столицей Кенигсбергом перешла СССР. В 1946 году город был переименован в Калининград в честь скончавшегося председателя президиума Верховного совета СССР, видного большевика и советского деятеля Михаила Калинина.

18 июня 2022 года вступил в силу запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

1 июля СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград.

4 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).