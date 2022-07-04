Определены критерии выбора машины с пробегом

Большинство покупателей проверяют информацию об участии автомобиля в ДТП, количество владельцев, пробег и ограничения в регистрации — об этом сообщили сегодня эксперты компании «Автотека» и исследовательская компания Ipsos.

В рамках исследования были опрошены 2 тыс. жителей крупных городов России в возрасте от 20 до 55 лет, которые пытались купить авто с пробегом в последние шесть месяцев или планируют приобрести таковое в ближайшие полгода.

Большинство опрошенных вне зависимости от пола и возраста сообщили, что при покупке автомобиля с пробегом ключевое значение имеют история эксплуатации машины и моменты, связанные с ее регистрацией. Так, 77% респондентов отметили, что в первую очередь проверяют автомобиль на участие в ДТП. 72% опрошенных стремятся проверить, находится ли транспортное средство в розыске. Такой же процент респондентов указали, что при выборе автомобиля с пробегом проверяют, находится ли машина в залоге.

Не менее важными критериями для россиян являются данные о скрученном пробеге и о количестве предыдущих владельцев автомобиля — их выделили 63 и 67% респондентов соответственно. Примечательно, что женщины проверяют историю автомобилей чаще, чем мужчины. Они же при выборе автомобилей с пробегом стремятся учесть как можно больше факторов риска и заметно чаще мужчин проверяют наличие неоплаченных штрафов, интересуются количеством владельцев автомобиля и соответствием установленной цены реалиям рынка. Кроме того, женщины чаще проверяют, не находится ли приобретаемый автомобиль в залоге.

Зато мужчины в возрасте 20–29 лет вместо стандартных критериев проверки истории автомобиля активно интересуются, был ли подвержен приглянувшийся автомобиль тюнингу.

21 июня «Известия» сообщали, что объем автокредитования в мае 2022 года увеличился на 48% к апрелю и составил 36,7 млрд рублей. Но это все равно на 55% ниже, чем в 2021 году.