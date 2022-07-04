Главу МИД Литвы раскритиковали за отпуск на фоне ситуации с Калининградом

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 4 июля ушел в отпуск. По мнению местных политологов, для высокопоставленного дипломата скандально брать отпуск в то время, когда Литва борется с кризисом, связанным с санкциями в отношении транзита в Калининград.

«На мой взгляд, это скандал. Я не могу себе представить, как можно уйти в отпуск в то время, когда идет борьба по поводу транзита в Калининград. Я понимаю, что семья — это святое, но сейчас очень неподходящее время. Транзит в Калининград — очень важный и острый вопрос», — цитирует LRT политического аналитика Виргиса Валентинавичюса.

По его словам, члены кабинета министров должны отложить свои планы на отпуск по крайней мере на несколько месяцев из-за продолжающегося конфликта на Украине и кризисов, которые необходимо урегулировать в Литве.

«Министр должен быть вовлечен, даже если он доверяет своим заместителям. В общем, пока продолжается украинский кризис, я не вижу возможности для Ландсбергиса отправиться в отпуск. То же самое касается и министра обороны», — поделился мнением Валентинавичюс.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас также планирует с 1 августа уйти в трехнедельный отпуск.

«Это (отпуска министров. — Ред.) очень удивительно для меня. Может быть, отпуск следует отменить? […] Для меня очевидно, что ни один министр не имеет права полностью отстраняться от антикризисного управления и делегировать его заместителям министров», — приводятся в материале слова главного редактора новостного сайта 15min.lt Вайдотаса Бениушиса.

Запрет на транзит грузов в Калининградскую область из Литвы вступил в силу в полночь 18 июня. Его ввели в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Евросоюза.

21 июня был опубликован черный список, в который вошли: изделия из чугуна и стали, реактивное топливо и присадки к топливу, товары для использования в авиации или космической промышленности и технологические установки для сжижения природного газа. Кроме того, под ограничения попали чистопородные лошади, спиртные напитки, табачная продукция, парфюмерия, посуда из фарфора и ювелирные изделия.

1 июля СМИ сообщили, что власти Германии возмущены действиями Литвы по блокаде грузоперевозок и настаивают на снятии запретов. В ФРГ опасаются, что Россия применит силу для создания сухопутного коридора в Калининградскую область. Накануне канцлер Германии Олаф Шольц сообщил на пресс-конференции по итогам саммита НАТО, что все стороны стремятся к деэскалации ситуации с транзитом грузов в Калининград.

4 июля пресс-секретарь президента РФ заявил, что Кремль надеется на лучшее по ситуации с транспортной блокадой Калининградской области, но обдумывает различные сценарии развития событий.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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