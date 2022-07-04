В Херсонской области сообщили о покрытии мобильной связью региона к 15 июля
Вся территория Херсонской области будет покрыта мобильной связью к 15 июля. Об этом 4 июля сообщила заместитель военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
«В ближайшее время планируем кратно увеличить количество пунктов продажи стартовых пакетов и точек пополнения баланса. В удаленных населенных пунктах будут работать мобильные точки продаж», — написала она в Telegram-канале.
По ее словам, жители смогут получить на один паспорт не более двух SIM-карт. Стоимость стартового пакета составит 100 рублей, решается вопрос бесплатной раздачи стартовых пакетов бюджетникам.
«Карты пополнения скоро будут доступны по всей территории Херсонской области. До 1 сентября 2022 года операторам запрещено отключать голосовую связь абонентам при достижении нулевого баланса», — отметила Губарева.
Также она добавила, что будет запущена система мониторинга качества связи.
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 23 июня сообщил, что в регионе заработали три новых мобильных оператора. В тот день он уточнял, что в области восстановлена большая часть из 470 вышек сотовой связи.
Стремоусов 30 мая рассказал, что в регионе свыше 500 тыс. абонентов остались без сотовой связи из-за обстрелов со стороны украинских военных. Военно-гражданская администрация области обратилась к РФ за помощью в восстановлении коммуникаций, после чего регион стал переходить на российскую мобильную связь и интернет. Кроме того, в конце мая регион начал процесс перехода на телефонный код +7.
Херсонская область перешла под контроль Вооруженных сил РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой 24 февраля объявил российский президент Владимир Путин. Ей предшествовали обострение ситуации, обращение руководства Луганской и Донецкой народных республик к Москве с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик.
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