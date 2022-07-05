Рубль раздора

Не сомневаюсь, что каждый из нас имел опыт сна под коротким одеялом. Мука мученическая, конечно. И тут приходится выбирать — или ноги, или плечи. Натянуть короткое одеяло на все части тела, увы, не получается. По крайней мере если вытянуться во весь рост. Так и рубль сейчас.

Как индикатор стакана, который заполнен наполовину. Всё зависит от ситуации и взгляда. Если надо, то крепкий рубль — предмет гордости. Удержали, мол, не дали свалиться к цели вашингтонского обкома в 200 рублей за доллар (если помните, именно на такой уровень ориентировали президента США Джо Байдена). Стакан наполовину полон. Другое дело, что крепкий рубль снижает доходы бюджета за счет более низкой прибыли экспортеров, выраженной в национальной валюте. Тут же стакан наполовину пуст.

В последнее время активизировались призывы к ЦБ отказаться от таргетирования инфляции и вернуть управляемый рубль с предсказуемым курсом. Не спорю, на данный момент цель по инфляции в 4%, которая указана на главной странице сайта Центробанка, выглядит, мягко говоря, не очень реалистичной. Но если таргет все время менять, подстраивая под текущий момент, то рано или поздно он потеряет всяческий смысл. Для такой волатильной цели, извините, можно и с кровати не вставать.

Да и разве цель на переправе меняют? На прошлой неделе свое слово по этому поводу сказал глава Минфина Антон Силуанов. Он не исключил возобновления валютных интервенций, чтобы за счет покупки иностранной валюты повысить на нее спрос и поддержать курс на более выгодном для экспортеров, а значит, и для бюджета уровне.

Свою позицию министр финансов аргументировал расчетами, что укрепление курса национальной валюты на 10 рублей приводит к потере для госказны в триллион с лишним. Объем впечатляющий, конечно. Но вопрос, где больше рисков — в снижении доходов из-за удорожания рубля или в искусственных барьерах?

Антон Силуанов, безусловно, человек в экономике и финансах разбирающийся, поэтому в его понимании интервенции нужно осуществлять не в доллары и евро, что опасно из-за санкций, а в валюты дружественных стран. И уже через кросс-курсы воздействовать на стоимость американской и европейской валют. Возьмем, к примеру, юань…

Как тут не вспомнить цитату из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: «Передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила: Анне Ивановне Капитолина Никифоровна дубленку предлагает». В том смысле, что цепочка длинная и странная, при этом совершенно неочевидно полезная.

Но сначала, почему неприемлемы прямые интервенции в доллар и евро? Во-первых, понятно, что не на Даниловский рынок Центробанк будет выходить для покупки валюты, а, естественно, пойдет на биржу, чем поставит ее под санкционный удар. Во-вторых, если доллары покупают, то (нет, это не за тем, что кому-то нужно) должны их и размещать. Куда? Опять лезть в зависимость от активов, которые в любой момент могут заморозить в дальнейшей перспективой экспроприации? Да и кому иностранная валюта в большом количестве сейчас нужна, даже если российские банки вводят комиссию за то, что держат ее?

Теперь возвращаемся к юаню, спрос на который и так повысился в связи с санкциями и попыткой дедолларизации. Но хотелось бы напомнить, что китайская валюта не является свободно конвертируемой и привязана к тому же доллару. Поэтому «передайте Зинаиде Михайловне (далее по тексту)…»То есть тот же доллар, вид через кросс-курс.

Ожидаемо, что против возвращения к управляемому и искусственному курсу выступила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Такой подход не поддержал и министр экономики Максим Решетников, который заявил, что странно в данной ситуации снижать внутренние расходы и за счет этой экономии повышать спрос на иностранную валюту.

На этом хотелось бы остановиться подробнее. Российские финансовые власти традиционно придерживаются правила, что если наступает кризис, то надо резать расходы. Что, кстати, нас принципиально отличает от тех же США и ЕС, которые, напротив, заливают пожар деньгами. Нет, не призываю повторять их путь, как говорится, след в след. Последствия безудержного разбрасывания денег с вертолета мы сейчас испытываем уже и на политическом поле. Но если не кардинальная смена, то хотя бы коррекция парадигмы явно напрашивается. Любой яд в малых дозах, как известно, является лекарством.

В прошлом веке резко встал такой вопрос в так называемой нормальной науке, которая отвергала все новые явления и открытия, если они не вписывались в парадигму. Вот так и Минфин, который всегда выбирает один путь и отметает всё, что возникает на нем нового, не вписывающегося в стандартный бухгалтерский подход. Даже очень советского происхождения, когда «написанному верить», причем больше, чем тому, что видят глаза. Если стоит (и дорого) дом построить, нарисуем... и поверим, что в нем можно жить.

Мы сейчас находимся в беспрецедентной ситуации. Очевидно, когда экономическое кольцо блокады сужается, снижать расходы не время. Наоборот, деньги нужны для поддержки внутреннего как спроса, так и предложения. Причем предложения не только со стороны сырьевых предприятий, но и несырьевых.

И согласитесь, весьма странно в этой ситуации опять тратить наши доходы на поддержку иностранных валют, чтобы экспортеры получили больше прибыли, заплатили больше в бюджет, чтобы потом часть этих денег снова направить на поддержку валют. Какой-то сценарий белки, бегущей по кругу.

Так, может, хотя бы раз попробовать отказаться от привычной парадигмы, дать экономике самой вырулить в нужном направлении, если немного потерпеть? Только подсобить слегка, а не давить.

Да и есть ли идеальный курс, который устроит всех? Чрезвычайно популярны ныне дискуссии о том, каким он должен быть, чтобы и экспортеры были довольны, и импортеры, и производители несырьевых товаров. Вернусь к аналогии с коротким одеялом. Невозможно им укрыть и ноги, и плечи, растянувшись в полный рост, но можно проявить гибкость, свернуться калачиком и не пытаться натянуть на всё ни одеяло, ни глаза.

Автор — журналист, обозреватель газеты «Известия»

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