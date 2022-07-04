В России двум гражданам Китая вынесли приговор за контрабанду запчастей к Су-27
Химкинский городской суд Московской области в понедельник, 4 июля, приговорил двух граждан Китая к 5,5 и 6 годам лишения свободы за контрабанду запчастей к истребителю Су-27.
«Суд постановил приговорить Чжао Синь к 5 годам и 6 месяцев колонии общего режима, Ли Хунляна — к 6 годам колонии общего режима», — говорится в решении суда.
Отмечается, что в приговоре переквалифицировали статью обвинения с ч. 3 на ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда сильнодействующего вещества»), убрав квалифицирующий признак «организованной группой».
Ранее, в апреле, стало известно, что Дмитровский государственный суд Московской области приговорил к 2 годам 3 месяцам колонии контрабандиста за попытки вывезти на Украину детали зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса». Следователи установили, что в 2020 году мужчина пытался нелегально приобрести оборудование, которое может быть использовано при создании военной техники для дальнейшего вывоза на Украину.