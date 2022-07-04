Семнадцать площадок для жертвоприношений откроют в Казани

В Казани на празднике Курбан-байрам будут действовать 17 официальных площадок для заклания жертвенных животных. Для удобства верующих до мечетей организуют специальные автобусные маршруты. Об этом рассказал начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Казани Ильнур Шакиров.

Один из главных праздников в исламе стартует 9 июля. В городских мечетях праздничное мероприятие начнется в 2:30 ночи с чтения Корана. Затем состоится обряд заклания жертвенных животных, который будет продолжаться в течение трех дней на 17 площадках.

Шакиров особо отметил, что городские службы организуют работу по недопущению несанкционированных мест торговли животными и их забою в неустановленных местах. Правоохранительные органы примут меры для обеспечения общественного порядка, пишет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в Башкирии на время празднования Курбан-байрама будет ограничен ввоз жертвенных животных. На территорию республики пропустят только скот, который прошел карантин.

Необходимость этих мер власти объяснили тем, что в других регионах и странах регистрируют очаги опасных заболеваний у скота.