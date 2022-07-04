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В Госдуме оценили решение назвать место у посольства Британии в честь ЛНР

Депутат ГД Шхагошев оценил решение назвать территорию возле посольства Британии в Москве в честь ЛНР
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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев оценил в понедельник, 4 июля, результаты голосования, согласно которым территорию возле посольства Великобритании в Москве решено назвать в честь Луганской Народной Республики (ЛНР).

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Депутат подчеркнул в беседе с RT, что такое решение говорит о «консолидированности российского общества».

Также парламентарий допустил, что сотрудники британского посольства могут поступить так же, как представители посольства США в Москве, которые убрали со своего сайта адрес после переименования территории возле дипмиссии в площадь Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Но самое главное, что эта площадь существует, название есть, а Москва — огромнейший город, где очень много в том числе иностранцев, они будут это видеть», — сказал он.

Кроме этого, Шхагошев назвал символичным появление новости с результатами голосования в день, когда глава Минобороны Сергей Шойгу представил президенту страны Владимиру Путину доклад об освобождении ЛНР.

Ранее 4 июля сообщалось, что пользователи портала «Активный гражданин» проголосовали за переименование территории вдоль Смоленской набережной между Проточным переулком и съездом на улицу Новый Арбат в честь ЛНР, сообщает телеканал «Звезда».

О том, что проект «Активный гражданин» предложил москвичам выбрать место в столице для наименования в честь ЛНР, стало известно 1 июля.

22 июня благодаря участию москвичей в столице появилась Площадь Донецкой Народной Республики. Так назвали территорию на пересечении Конюшковской улицы и Большого Девятинского переулка в Пресненском районе рядом с посольством США. Этот вариант поддержали 44,69% участников (124 536 человек). Среди других названий предлагались «Площадь Защитников Донбасса» и «Площадь Героя России Владимира Жоги».

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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