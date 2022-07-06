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Гинеколог перечислил основные методы контрацепции

Гинеколог Хафизов предупредил, что безопасный метод контрацепции может подобрать только врач
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Подобрать эффективный, удобный и при этом безопасный метод предохранения от беременности может только врач. Об этом в беседе с «Известиями» предупредил врач-акушер-гинеколог, главный врач лаборатории «Гемотест» Алмаз Хафизов.

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«Дело в том, что средства гормональной контрацепции имеют достаточно много противопоказаний, которые касаются общего здоровья. К их числу относят варикозное расширение вен, болезни печени, сердца и сосудов, артериальную гипертензию, онкологические процессы. Именно поэтому самостоятельный выбор контрацептивов запрещен», — подчеркнул он.

Как отметил специалист, таблетки — популярный, но далеко не единственный вариант «доставить» в организм синтетические женские гормоны, чтобы предотвратить беременность. Так, гормональная контрацепция существует также в виде пластырей, вагинальных колец, инъекций, внутриматочных спиралей. Можно даже установить подкожный имплант: на внутренней стороне предплечья врач-акушер-гинеколог вводит тонкий стержень, который высвобождает гормон, отметил Хафизов.

По его словам, каждый вариант имеет свои преимущества.

«Например, некоторым женщинам не подходят оральные контрацептивы, так как они просто забывают каждый день принимать таблетки. В таком случае можно рассмотреть импланты или внутриматочную гормональную спираль, эффект которых длится несколько лет. Альтернативным вариантом станут пластыри, когда есть нарушения или патологии желудочно-кишечного тракта и поэтому таблетки менее эффективны», — пояснил акушер-гинеколог.

Он подчеркнул, что на примере у специалиста необходимо максимально честно и подробно рассказать об особенностях своего здоровья в целом, не только репродуктивного.

«Например, гормональные контрацептивы снижают эффективность некоторых антидепрессантов, поэтому обязательно следует предупредить врача о приеме этих препаратов, чтобы подобрать средства, которые не будут влиять друг на друга», — отметил эксперт.

Чтобы идеально подобрать гормональную контрацепцию, помогут различные виды медицинских исследований. Среди лабораторных анализов важно проверить кровь на уровни гормонов — не только половых, но и гормонов щитовидной железы, инсулина, кортизола. Также рекомендуется оценить состояние свертывающей системы крови, чтобы снизить риск образования тромбов. Помимо лабораторных исследований важны УЗИ органов малого таза и молочных желез, гинекологический мазок на флору, измерение артериального давления, определение индекса массы тела, добавил Хафизов.

23 июня гинеколог рассказал о побочных эффектах и противопоказаниях гормональной контрацепции. По его словам, поначалу женщины часто отмечают проблемы с ЖКТ, кровянистые мажущие выделения между месячными, нагрубание или отек груди, перепады настроения, проблемы с кожей. При этом могут появиться и нестандартные последствия адаптации организма к гормональной перестройке — например, дискомфорт при использовании контактных линз.

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