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Еще 800 млн рублей выделят на вторую линию метро Казани

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Фото: ТАСС/Егор Алеев
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В Казани на строительство второй линии метрополитена выделят дополнительно порядка 800 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает Главстрой Татарстана. Деньги поступят из республиканского бюджета. Работы будут выполняться на первом участке второй линии подземки.

Так, подрядчик должен заняться гидроизоляцией, установить защитный экран под лестницы на станции «Дубравная». Кроме того, он построит соединительную ветку от конечной станции до строящейся станции «Фучика». Также в плане работ — разработка грунта под строительство следующей станции «100-летие ТАССР», проверка котлована и разработка вестибюлей будущих станций, пишет Inkazan.ru.

Ранее на строительство второй ветки казанского метро выделили 600 млн рублей. Первые четыре станции планируется открыть к 2027 году. Сообщалось, что власти Казани решили не выносить на общественное обсуждение эскизы интерьеров станций второй линии метро.

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