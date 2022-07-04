Активность клещей выросла в 1,3 раза в Свердловской области

В Свердловской области зафиксировали рост количества пострадавших от укусов клещей. По сравнению с показателями прошлых лет активность вредителей выросла в 1,3 раза.

С начала сезона от укусов клещей пострадали порядка 41 тыс. человек, в том числе почти 7,5 тыс. детей. Случаи присасывания вредителей выявлены в 66 муниципальных образованиях. В Екатеринбурге зарегистрировано порядка 14,1 тыс. обращений. Кроме того, в число лидеров по количеству укусов входят Слободо-Туринский, Байкаловский районы и Пышминский городской округ, пишет «ТагилСити.Ру».

Клещевой энцефалит заподозрили у 203 человек, в том числе 46 детей. Диагноз подтвердился у 27 человек. Кроме того, боррелиоз подтвержден у 132 человек. На исследования в лаборатории поступили поступило почти 25 тыс. особей клещей. Переносчиками энцефалита являлись 1,3% особей, боррелиоза — 41,2% особей.

В России прививки от клещевого энцефалита с начала года сделали свыше 2,61 млн человек.