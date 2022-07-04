Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге
Экономика
Чижов исключил полное замещение Евросоюзом газа из РФ на зиму
Мир
Норвегия может сократить добычу газа из-за забастовки менеджеров
Политика
Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск
Мир
Телеканал France 2 показал радостных жителей Лисичанска после освобождения
Экономика
В ГД пообещали принять меры по защите энергетического суверенитета РФ
Политика
В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
Мир
ВСУ заявили об установке флага Украины на острове Змеиный
Экономика
Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа
Мир
Союзные силы используют на Украине спецружья для борьбы с дронами
Мир
Дуда спрогнозировал присвоение Балтийскому морю статуса внутреннего моря НАТО

Активность клещей выросла в 1,3 раза в Свердловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Свердловской области зафиксировали рост количества пострадавших от укусов клещей. По сравнению с показателями прошлых лет активность вредителей выросла в 1,3 раза.

Врач призвала после прогулок на природе искать клещей на теле с лупой

С начала сезона от укусов клещей пострадали порядка 41 тыс. человек, в том числе почти 7,5 тыс. детей. Случаи присасывания вредителей выявлены в 66 муниципальных образованиях. В Екатеринбурге зарегистрировано порядка 14,1 тыс. обращений. Кроме того, в число лидеров по количеству укусов входят Слободо-Туринский, Байкаловский районы и Пышминский городской округ, пишет «ТагилСити.Ру».

Клещевой энцефалит заподозрили у 203 человек, в том числе 46 детей. Диагноз подтвердился у 27 человек. Кроме того, боррелиоз подтвержден у 132 человек. На исследования в лаборатории поступили поступило почти 25 тыс. особей клещей. Переносчиками энцефалита являлись 1,3% особей, боррелиоза — 41,2% особей.

В России прививки от клещевого энцефалита с начала года сделали свыше 2,61 млн человек.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022