НМГ заявила об объединении видеосервисов с «Ростелекомом»

«Ростелеком» и Национальная Медиа Группа (НМГ) объединяют видеосервисы. Информация об этом опубликована на официальном сайте НМГ в понедельник, 4 июля.

Компании заключили договор о намерениях объединить видеосервисы Wink и more.tv в рамках совместного предприятия, где «Ростелеком» получит 70%, а НМГ — 30% уставного капитала. Отмечается, что деятельность будет осуществляться под брендом Wink.

«Создание единой бизнес-структуры нацелено на укрепление позиций обеих сторон на российском рынке производства и дистрибуции контента. <…> Интеграционные процедуры должны завершиться до конца 2022 года», — говорится на сайте.

Позже будут обозначены принципы формирования, бизнес-структура и система управления совместного предприятия, подчеркивает НМГ.

«Наше совместное предприятие объединит сильные стороны участников, предложив рынку эффективный конвейер производства и распространения отличного контента, как в IPTV, так и в ОТТ-среде. В результате объединения мы укрепим совместные рыночные позиции, увеличим производство оригинального контента», — такое заявление сделал президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.

О создании совместного предприятия для распространения контента НМГ и «Ростелекома» было объявлено в июне 2018 года. К основным задачам объединения тогда отнесли производство и закупку контента, запуск совместных каналов, дистрибуцию собственных и сторонних каналов. Также стороны были намерены расширять партнерство в области интернет-технологий, платформ и Big Data.