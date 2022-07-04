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ФХР выяснит подробности дела голкипера сборной России Федотова

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Федерация хоккея России (ФХР) следит за ситуацией со службой в армии вратаря сборной России Ивана Федотова, обращения отправлены в госорганы. Об этом 4 июля заявил президент федерации Владислав Третьяк.

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«Федерация хоккея России следит за ситуацией с вратарем национальной сборной России Иваном Федотовым, касающейся его службы в армии. ФХР обратилась в государственные органы для выяснения подробностей дела», — приводятся слова Третьяка в пресс-релизе.

Ранее в понедельник министр спорта России Олег Матыцин сообщил о контакте с Минобороны по ситуации задержания вратаря сборной России по хоккею для прохождения службы в армии. Он напомнил, что быт военнослужащих организовывает именно это ведомство.

Днем ранее адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена.

1 июля 25-летний вратарь был задержан сотрудниками военкомата. Оперативники уголовного розыска ждали появления Федотова в разных районах Санкт-Петербурга по просьбе военной прокуратуры. 2 июля сообщалось, что спортсмена могут осудить на срок до двух лет лишения свободы за уклонение от призыва на военную службу.

3 июня адвокат голкипера сборной России Алексей Пономарев сообщил о намерении обратиться в военную прокуратуру по поводу задержания спортсмена сотрудниками военкомата. Прошлой ночью, по словам его адвоката, хоккеист был отправлен в Североморск.

Туда его вывезли с территории Военно-морского госпиталя Санкт-Петербурга, куда вратарь попал после того, как ему стало плохо в военкомате.

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