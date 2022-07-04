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Бойцы ДНР отражают атаки ВСУ по Донецку контрбатарейным огнем

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военкор «Известий» Александр Сафиулин побывал 4 июля на боевых позициях около поселка Пески, которое находится неподалеку от города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР).

По словам бойца Народной милиции ДНР с позывным «Поляк», украинские военные (ВСУ) находятся очень близко. Их он называет «немцами».

Украинские войска покинули Лисичанск. Онлайн спецоперации 4 июля

«Ориентировочно мы находимся недалеко от населенного пункта Пески. «Немцы» находятся недалеко. Это был выход оттуда, по городу работают. В Донецк летит», — сказал военнослужащий.

Съемочная группа запечатлела, как «Поляк» передает координаты бойцам.

По словам журналиста, с этих позиций очень хорошо видно, как ВСУ обстреливают Донецк, но силы ДНР и РФ наносят ответные удары по позициям украинских боевиков.

«Постоянно слышим выходы. Летит в сторону Донецка. В обратную сторону тоже летит. Также замечают, отрабатывают контрбатарейным огнем», — отметил военкор.

Ранее в этот день корреспондент телеканала «Известия» Валентин Трушнин сообщил, что союзные войска РФ и народных республик Донбасса пользуются специальными ружьями, позволяющими нейтрализовывать беспилотники (БПЛА) вооруженных сил Украины (ВСУ). О том, как такие устройства работают, военкору рассказал военнослужащий с позывным Дукат.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и Луганской народной республики (ЛНР) 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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