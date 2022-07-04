Нарушения в содержании песочниц устранили в Московской области

Больше 96% нарушений в содержании песочниц устранили в Московской области. Работа велась по итогам проверок Главного управления содержания территорий (ГУСТ) региона.

Всего в Подмосковье насчитывается около 12,3 тыс. песочниц. С начала лета инспекторы установили, что больше 2,3 тыс. объектов находятся в ненормативном состоянии. На текущий момент устранено более 2,2 тыс. замечаний, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова отметила, что работы велись с минимальным сроком от момента выявления нарушения до приведения песочниц в нормативное состояние. Особое внимание инспекторы обращали на объекты, про которые сообщали местные жители. В основном речь шла о нарушениях окраски и ремонта песочницы, а также о замене песка.