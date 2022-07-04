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Взлетную полосу в аэропорту Томска удлинят в 2023 году

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Фото: ТАСС/Таисия Воронцова
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Реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Томска продолжат в 2023 году. Ее собираются удлинить до 2,3 км. Проект прошел экспертизу, финансирование поступит из федерального бюджета. Об этом рассказал директор аэропорта Антон Перфильев.

Реконструировать томский аэропорт начали в 2019 году. Подрядчику предстоит не только построить новый 300-метровый участок ВПП, но и обновить всю ее поверхность, обустроить водосточно-дренажную систему, очистные сооружения, новые КПП и аварийно-спасательную станцию. На эти цели из федеральной казны выделили 2,8 млрд рублей.

Что касается проекта по увеличению ВПП до 2,8 тыс. м, то в этом году он должен получить федеральное финансирование, чтобы в следующем году приступить к работам, сказал Перфильев. Он не назвал сумму, необходимую для продолжения работ в 2023 году.

Также, по словам директора аэропорта, реконструкция ВПП не потребует ограничения полетов, как это было в 2021 и в этом годах.

РИА «Томск» уточняет, что после завершения реконструкции аэропорт сможет принимать дальнемагистральные самолеты. Кроме того, воздушная гавань будет соответствовать требованиям в области безопасности полетов.

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