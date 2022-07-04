Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), возвращающиеся с передовой в Донбассе, назвали службу на восточном фронте адом на земле. Об этом в понедельник, 4 июля, написала газета The Independent.

Солдаты рассказали изданию, что конфликт превратился в изнурительную войну на истощение.

«Леса и города сгорели дотла. Коллеги с оторванными конечностями. Обстрелы настолько безжалостны, что единственный выход — лежать в траншее, ждать и молиться», — отмечают они.

По словам одного из бойцов, спустя несколько недель у его подразделения начали заканчиваться боеприпасы. В какой-то момент солдаты не могли стоять в окопах из-за непрекращающихся обстрелов. Вывозить раненых возможно было только ночью, иногда приходилось ждать по несколько дней, когда закончатся обстрелы.

«Командирам всё равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьется сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться», — сказал солдат.

Он добавил, что в первые три дня боев его соединение потеряло 150 человек, многие погибли из-за кровопотери.

Еще двое украинских военнослужащих рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. Они признались, что стали свидетелями «нелогичных решений» руководства и «ужасной организации». Некоторые из батальона, по их словам, и вовсе отказались сражаться.

Поставки западного вооружения, по мнению бойцов, не изменят ход конфликта.

Ранее в понедельник министр обороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с президентом страны Владимиром Путиным доложил, что потери Вооруженных сил Украины за две недели составили 5469 человек. За это время были окружены и ликвидированы группировки в «Горском котле», а также в районах Лисичанска и Северодонецка.

В этот же день официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил о значительных потерях противника на всех направлениях. По его информации, за прошедшие сутки Воздушно-космические силы России поразили пункты временной дислокации 92-й механизированной и 40-й артиллерийской бригад ВСУ в городе Харьков, где находилось около 200 украинских военнослужащих и до 19 единиц военной техники.

До этого, 27 июня, замглавы министерства информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал, что за время спецоперации России по защите Донбасса ВСУ потеряли как минимум 50 тыс. человек убитыми.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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