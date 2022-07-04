Реклама
Прямой эфир
Происшествия
В Москве произошел второй за день случай провала грунта на дороге
Экономика
Чижов исключил полное замещение Евросоюзом газа из РФ на зиму
Мир
Норвегия может сократить добычу газа из-за забастовки менеджеров
Политика
Миронов заявил о необходимости сменить название Калининграда на Владибалтийск
Мир
Телеканал France 2 показал радостных жителей Лисичанска после освобождения
Экономика
В ГД пообещали принять меры по защите энергетического суверенитета РФ
Политика
В Совфеде поддержали решение назвать территорию возле посольства Британии в честь ЛНР
Мир
ВСУ заявили об установке флага Украины на острове Змеиный
Экономика
Депутат Гаврилов заявил о планах российского капитала вернуться из-за рубежа
Мир
Союзные силы используют на Украине спецружья для борьбы с дронами
Мир
Дуда спрогнозировал присвоение Балтийскому морю статуса внутреннего моря НАТО
Сюжет:

Представитель РФ при ЕС рассказал об ответе на высылку дипломатов из Болгарии

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия ответит на решение Болгарии выслать из страны 70 дипломатов, сообщил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов 4 июля в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

Блок прост: дипломаты сообщают о перебоях с поступлением денег в посольства
Как еще события на Украине и санкции отразились на работе наших миссий за рубежом

«Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение», — уточнил он на пресс-конференции.

Чижов отметил, что Софии могла пересмотреть свои действия, но пока не воспользовалась такой возможностью.

Болгария 28 июня сообщила, что высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, заявив, что они якобы работали на спецслужбы и использовали дипдеятельность как прикрытие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 июня рассказал, что на нынешнем этапе посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии, и подчеркнул, что российская сторона ответит болгарским коллегам взаимностью.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и другие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила, что такие действия раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В начале июня она рассказала, что высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недальновидный шаг западных стран осложнит общение между государствами и приведет к ответным мерам.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022