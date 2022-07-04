Представитель РФ при ЕС рассказал об ответе на высылку дипломатов из Болгарии

Россия ответит на решение Болгарии выслать из страны 70 дипломатов, сообщил постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов 4 июля в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».

«Я не уверен, что мы найдем 70 человек у болгар, но ответные меры неизбежно последуют, если они, конечно, не пересмотрят это решение», — уточнил он на пресс-конференции.

Чижов отметил, что Софии могла пересмотреть свои действия, но пока не воспользовалась такой возможностью.

Болгария 28 июня сообщила, что высылает из страны 70 дипломатов и технический персонал российского посольства, заявив, что они якобы работали на спецслужбы и использовали дипдеятельность как прикрытие.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 4 июня рассказал, что на нынешнем этапе посольство РФ в Болгарии нормально работать не в состоянии, и подчеркнул, что российская сторона ответит болгарским коллегам взаимностью.

В последние месяцы РФ столкнулась с массовой высылкой своих дипломатов. Такое решение, в частности, приняли Польша, Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды, Дания, Испания, Португалия, Ирландия, Швеция, Чехия, Румыния, Эстония, Литва и другие.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 апреля заявила, что такие действия раскрывают демонстративную позицию Запада, который пытается «наказать политически» РФ. В начале июня она рассказала, что высланных российских дипломатов переводят на более приоритетные направления.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что недальновидный шаг западных стран осложнит общение между государствами и приведет к ответным мерам.