Больше 20 человек заразились клещевыми инфекциями в Курганской области

У 21 жителя Курганской области диагностировали клещевые инфекции в 2022 году. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 11 человек заболели клещевым энцефалитом. Еще у 10 пострадавших выявили боррелиоз. Всего клещи покусали чуть более 4,5 тыс. человек, в том числе 1,1 тыс. детей.

В лабораторию на исследования поступило свыше 1,2 тыс. экземпляров клещей. 40 вредителей являлись переносчиками боррелиоза, в трех клещах выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза, в двух — гранулоцитарного анаплазмоза.

Акарицидная обработка проведена на площади почти 2,32 тыс. га.

В Волгоградской области Центр гигиены и эпидемиологии установил, что порядка 1,1% клещей в регионе являются переносчиками крымской геморрагической лихорадки. Еще 18,4% вредителей переносят туляремию.