ФСБ отпустила с предостережением россиянина, отправившего деньги украинскому фонду

Россиянин, переводивший деньги украинскому фонду «Вернись живым», отпущен сотрудникам ФСБ с предостережением. Об этом 4 июля сообщили в спецслужбе.

Как отметили в управлении ФСБ по Москве и Московской области, задержанный отправлял деньги на международный счет фонда. Однако его деятельность направлена против безопасности России, что создает «условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса К РФ «Госизмена».

«1 июля органами ФСБ ему объявлено официальное предостережение», — заключили в ФСБ.

Другие подробности задержания россиянина не приводятся.

27 июня Госдума одобрила поправки в закон, по которым переход на сторону противника в условиях вооруженного конфликта будет расцениваться как присоединение к его войскам и приравниваться к государственной измене. Второе чтение состоится 5 июля. В случае если законопроект будет принят, нарушителям грозит до 20 лет лишения свободы.

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкая и Луганская народные республики попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса.

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