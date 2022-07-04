Две набережные объединят в Петрозаводске

В Петрозаводске планируют объединить две набережные — Варкауса и Онежскую. Вопрос вынесли на голосование. Опрос запущен на странице мэра Владимира Любарского.

В частности, предлагается сделать общими прогулочные зоны и благоустроить территорию. Таким образом, у жителей города появится больше красивых мест для прогулок пешком, на самокатах и велосипедах.

Главная сложность, которая может затормозить реализацию проекта, — это заборы. Идут переговоры и разбирательства в судах с собственниками недвижимости, чьи ограждения подходят к берегу слишком близко. Чтобы справиться с этой проблемой, необходимо будет обращаться к региональным властям, сообщил градоначальник.

ИА «Карелinform» пишет, что пока за объединение набережных проголосовало подавляющее большинство жителей Петрозаводска — более 96%.

Ранее жителям Петрозаводска предложили решить судьбу здания бывшего кинотеатра «Искра».