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Служебная проверка проходит после пожара в музее Римского-Корсакова

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По факту пожара в музее-заповеднике композитора Николая Римского-Корсакова в деревне Любенске Плюсского района проводится служебная проверка. В ее рамках опрашиваются ответственные лица, изучаются детали происшествия, рассказали Псковской ленте новостей в музее-заповеднике.

В учреждении напомнили, что пожар уничтожил большую часть здания, где в 1907–1908 годах жил и работал композитор. Усадьба выгорела на площади 200 кв. м.

Специалистам удалось спасти более половины основного фонда, 1125 единиц, но 1082 предмета было утрачено. Среди них — ноты, книги, пластинки. Однако, как сказали в музее, со временем это можно восполнить. Также сохранились архивы проектно-сметной документации, что позволит восстановить облик усадьбы.

Огонь вспыхнул в усадьбе Римского-Корсакова в Псковской области днем в субботу, 2 июля. Для ликвидации пожара привлекались девять единиц техники, 21 человек. О пострадавших не сообщалось. Причины возгорания выясняются.

В свою очередь, Псковскому агентству информации в администрации музея рассказали, что за несколько дней до пожара деревянную усадьбу обрабатывали огнеупорным составом. Зимой там установили новую систему противопожарной сигнализации, все огнетушители находились в рабочем состоянии.

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