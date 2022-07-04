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Великобритания объявила о введении новых санкций против Белоруссии

Великобритания запретит экспорт нефтепродуктов и предметов роскоши в Белоруссию
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Фото: Global Look Press/Vuk Valcic
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Лондон вводит новые санкции против Белоруссии. Они касаются экспорта нефтепродуктов и предметов роскоши в республику, сообщили в понедельник, 4 июля, в МИД Великобритании.

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В частности, отмечается, что санкции также предусматривают введение запрета на импорт железа и стали из Белоруссии. Помимо этого Минску запретят размещать долговые обязательства на лондонской финансовой площадке.

Ранее, 23 июня, британское правительство объявило о введении новых санкций против России. Они включают запрет на экспорт и поставку товаров и технологий, относящихся к химическому и биологическому оружию, а также нефтепереработке. Кроме того, новые санкции предусматривают запрет на экспорт в Россию авиатоплива и топливных добавок. Также расширены ограничения в сфере товаров и технологий, связанных с морскими перевозками.

Ранее, 21 июня, глава министерства иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания будет вводить новые санкции в отношении РФ до тех пор, пока с Украины не будут выведены все российские войска. Она также подчеркнула, что Великобритания продолжит поставлять Украине оружие.

С начала российской военной спецоперации по защите Донбасса страны Запада приняли несколько пакетов санкций против Москвы. Они коснулись энергетического сектора, поставок высокотехнологичной и сельскохозяйственной продукции, а также транспортных перевозок. Однако все это уже обернулось экономическими проблемами для западных стран, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты.

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